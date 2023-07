VIDÉO - Insultes, menaces, agressions : les policiers pris pour cible

Une course-poursuite s'engage, alors que ses deux enfants de six et huit ans sont à l'arrière du véhicule. "Je fonce jusqu'à un point sécurisé. Mon cœur bat à mille à l'heure. Je me dis : 'j'ai les enfants dans la voiture, s'il essaye de me percuter, on a un accident. Est-ce qu'il va descendre de la voiture pour en venir aux mains ?'", poursuit la jeune femme, encore sous le choc. Les deux suspects sont finalement interpellés, quelques heures plus tard. La policière porte plainte, mais celle-ci est classée sans suite. Les individus sont relâchés, laissant la mère de famille encore plus désemparée. "Mes enfants sont toujours en lieux sécurisés. Voilà, je suis barricadée chez moi. Je suis sous traitement. C'est la peur, quoi. En fait, j'ai l'impression que ma parole ne vaut rien", déplore-t-elle.

Depuis le début des violences urbaines, près de 700 policiers ont été blessés, plusieurs en dehors de leur service. Pour protéger les agents, certains syndicats demandent d'anonymiser les policiers qui remplissent les procès-verbaux, ou encore de mettre les cartes grises des véhicules des fonctionnaires à l'adresse de l'administration. Perrine Sallé, membre de l'association "Femme des Forces de l'Ordre en Colère", n'a jamais reçu autant de sollicitations. "Certaines des familles qui font partie de notre association nous demandent des solutions pour essayer de se déplacer, pour essayer de trouver un nouveau logement, pour essayer de se mettre un peu plus en sécurité", explique-t-elle.