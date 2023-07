"Vous avez mon soutien" : Emmanuel Macron en visite surprise auprès de policiers à Paris

Pour tenter de faire retomber la tension, l'exécutif a demandé de maintenir une "présence massive" sur "le terrain", pour "conforter le retour au calme et à l'ordre". Dans la nuit, Emmanuel Macron a d'ailleurs remercié dans un tweet policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers pour leur "mobilisation exceptionnelle ces dernières nuits". "Je sais combien celles-ci ont été difficiles pour vous et vos familles. Vous avez mon soutien", a écrit le chef de l'État sur le réseau social.