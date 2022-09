Violents affrontements en tribunes : 23 blessés au stade de Nice

Solange, présidente d'un club de supporters, était présente dans le stade. Elle raconte au micro du 20H TF1 ce qu'elle a vu jeudi soir. Le bilan fait état de 23 blessés. Quatre personnes ont été hospitalisées dont un homme qui passe par-dessus un gradin et chute cinq mètres au plus bas. Comment ces supporters ont-ils pu quitter leur zone ? "Ça fait des années qu'on dit que ce stade ne peut pas être sectorisé. Hormis le parcage visiteurs qui est un peu hermétique, le reste, c'est open bar, on peut circuler comme on veut d'une tribune à l'autre", rappelle Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice.