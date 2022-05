Viols sur mineure : un PDG incarcéré

Il y a une semaine, la perquisition au siège d'Assu 2000 a été déterminante. Quatre jours plus tard, son PDG multimillionnaire, Jacques Bouthier, 75 ans, est mis en examen et placé en détention provisoire. Ce matin, il démissionne de ses fonctions de président. L'enquête débute en mars dernier. Une jeune femme de 22 ans se présente dans un commissariat. Elle est captive du PDG et indique être logé par le millionnaire dans un appartement francilien depuis plusieurs mois. La plaignante précise qu'elle n'est pas séquestrée et affirme avoir été régulièrement violée.