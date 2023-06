VIDÉO - Visite de Macron à Marseille : les attentes des habitants face à l'insécurité

La visite d'Emmanuel Macron à Marseille va-t-elle réussir à apaiser la peur qui s'est emparée des habitants de certains quartiers sensibles ? Il faut dire que la violence y est devenue quotidienne. Dimanche soir encore, une jeune fille de 17 ans et un adolescent de 16 ans ont été blessés dans une fusillade à proximité d'un point de vente de drogue.

Dans la cité des Marronniers, par exemple, où le trafic a pris toute la place, tous les riverains sont inquiets. "C'est partout pareil, les jeunes ont barricadé les quartiers. On ne passe plus en voiture", raconte l'un d'eux dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. "Il y a beaucoup de disparités, les jeunes sont bloqués ici, donc il faut plus de moyens, plus de financements d'associations, ce serait pas mal", assure de son côté un jeune homme.