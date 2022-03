Vives tensions en Corse après l’agression d’Yvan Colonna

Et cette colère s'est exprimée dimanche après-midi. Environ 10.000 personnes ont manifesté. Des heurts violents ont éclaté devant ce mur anti-émeute. Au total, 24 blessés côtés manifestants, quatre gendarmes mobiles ont été touchés. La population s'attendait à cette confrontation et l'incompréhension grandit de jour en jour entre les nationalistes et l'État. Chez les habitants, on ne comprend pas une telle agression en prison. "Ce qui s'est passé en prison ne devrait pas arriver. Quand on condamne quelqu'un, on le protège même en prison", nous affirme un habitant.