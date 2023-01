Voiture percutée par un TGV dans l'Ain : ce que l'on sait

Parmi les 480 passagers du TGV, aucun blessé n'est à déplorer. Ils sont arrivés un peu avant 5h ce lundi matin, à Paris. "On a juste entendu beaucoup de bruit de ferraille, mais on n'a pas senti de choc", raconte un voyageur. "On est restés une heure et demie sans aucune nouvelle de ce qui se passait, puis on a été transbordés dans un train depuis la gare de Bourg-en-Bresse jusqu'à Paris", relate un autre. Soit un retard total de 4h40.

Sur les 15.000 passages à niveau en service en France, 155 seraient considérés comme dangereux par le ministère des Transports.