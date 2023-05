VIDÉO - Voiture sabotée, menaces de mort : une élue bretonne agressée à son tour

Ces actes malveillants sont en effet de plus en plus fréquents. C'est ce que constate le président de l'Association des maires des Côtes-d’Armor. Résultat : les démissions d'élus se multiplient. "Si on fait un bilan, nous sommes à une dizaine de démissions de maires et une quarantaine de démissions d'adjoints et 170 démissions de conseiller municipaux. C'est plus important que sur les mandats précédents, donc il faut qu'on s'interroge collectivement sur ces raisons", explique Loïc Raoult, président de l'Association des maires. De son côté, la maire de Plougrescant a porté plainte contre X. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre et menaces de mort répétées sur une personne dépositaire de l'autorité publique.