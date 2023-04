VIDÉO - Traceur, balise GPS... de nouvelles armes pour lutter contre les vols de voitures

Un géant français du GPS va encore plus loin. Il dispose de ses propres enquêteurs privés : Robert et Sébastien. Dans le reportage en tête de l'article, les deux hommes sont alertés par téléphone. Ici, il s’agit seulement d’un exercice. Sébastien, au volant, est en formation. Les deux hommes sont d’anciens policiers. Ils se dirigent vers la dernière position connue de la voiture grâce au traceur présent à l’intérieur. "Il nous a donné une zone de recherche, un cercle. On va aller travailler dans ce cercle-là, dans le centre. Il va falloir qu’on gravite dedans, qu’on fasse l’escargot", explique Sébastien.

Toutefois, les voleurs sont malins. Ils garent souvent les véhicules en sous-sol pour bloquer le signal satellite. Ce n’est pas un problème. Le boitier placé dans la voiture volée envoie également des ondes radio. À proximité, elles font biper le matériel des enquêteurs. La voiture n’est pas loin. Les deux hommes regardent leur écran. Plus le chiffre augmente, plus le bip est fort, plus ils se rapprochent du boitier, et donc du véhicule. À pied, toujours guidés par leur matériel, ils arrivent devant la porte d’un parking souterrain. Ils n’ont plus qu’à appeler la police qui viendra y constater la présence du véhicule volé.