"Nous aussi, on est victime de l'inflation !" : face aux vols qui se multiplient, les commerçants s'équipent

Vols de produits de luxe, mais maintenant aussi de citrons ou de paquets de biscuits. Le gérant de ce supermarché n’en peut plus. Depuis trois à quatre mois, ce problème ne s’arrête pas. Cette recrudescence des vols arrive au plus mauvais moment pour le magasin. "Cela me met en colère parce qu'on est, nous aussi, victime de l’inflation, on a l'énergie qui augmente, on a des charges de salaires supplémentaires, et on a ce problème de vols qui augmentent", confie-t-il.

Il faut ajouter à cela des coûts supplémentaires pour lutter contre les larcins. L’équipe des agents de sécurité a dû être renforcée. Ils ont fort à faire en ce moment.