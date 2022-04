Vol de bois : la colère ne retombe pas dans ce village ariégeois

Sur plus d'un hectare, tout a disparu. Plus de 350 arbres ont été volés par une entreprise forestière espagnole et depuis, il n'y a pas eu un seul arbre qui a poussé. Pour une victime, il est encore difficile de revenir sur place. "J'ai une angoisse terrible", nous confie-t-elle. En février dernier, un homme a été condamné à une peine de prison ferme et à une amende. Ses avocats ont fait appel et les victimes n'ont encore rien touché. Depuis que leurs arbres ont été volés, elles ont eu zéro centime.