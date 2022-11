Vol de carburant : le fléau du siphonnage fait tache d'huile

Frédéric Sahi a été victime de deux vols en à peine un mois, le premier à Nantes, le second à Marseille. Et à chaque fois, 300 litres de gasoil ont disparu. Tout se déroule pendant la nuit sur des aires de repos. "Ils sont assez malins, ils mettent des tuyaux en plastique qui sont assez longs, 15-20 m, avec une petite pompe électrique et on n'entend rien du tout", explique le routier.

Le montant du préjudice s'élève à 1200 euros. "C'est très dur de s'en sortir. Il faut travailler beaucoup. Quand on nous fait ça, ça fait mal, ça fait très mal", ajoute-t-il. Depuis, il a placé un bouchon alarme sur le réservoir, qui coûte 600 euros, pour être alerté en cas d'effraction.