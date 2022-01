Vol de métaux : les cimetières pris pour cible

Mais les vols de métaux se sont multipliés ces derniers temps. On compte au moins une dizaine dans le Nord depuis le début de l'année. À Maubeuge, à Lesquin ou encore à Villeneuve-d'Ascq près de Lille. L'augmentation constante du prix de revente des métaux attire toutes les convoitises. Le laiton se vend 3,80 euros le kilo, le bronze 4,20 euros le kilo. Les filières sont étrangères. Selon nos informations, les métaux sont revendus en Belgique et aux Pays-Bas pour être fondus et ensuite rachetés par des marchands chinois ou russes.