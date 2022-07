Vols à l’arraché : les touristes étrangers particulièrement ciblés

Les touristes américains sont les cibles privilégiées en ce moment. Ce sont eux qui dépensent le plus pendant les vacances. Et si les vols de portable et porte-feuille faits par les petits larcins sont les plus courants. D’autres voleurs travaillent en costume-cravate. Cette année 2022, les vols et agressions de touristes reviennent à un niveau équivalent à celui de 2019.