VIDÉO - Vols, braquages : à l'approche des fêtes de fin d'année, des commerçants et des policiers sur le qui-vive

À l'approche des fêtes, les policiers multiplient les rondes pour éviter les vols dans les magasins. À Marseille, plusieurs braquages violents de boutiques ont eu lieu ces dernières semaines. Le JT de TF1 a pu suivre une patrouille spécialisée dans ce type de surveillance dans la cité phocéenne.

Dans cette épicerie marseillaise ouverte la nuit, tout s'est passé très vite. Le 28 novembre dernier, vers trois heures du matin, cet établissement s'est fait braquer violemment. "J'ai vu du clin de l'œil la porte s'ouvrir, et en marchant juste un peu plus, ils sont arrivés juste devant moi", raconte face à la caméra du 20H de TF1 l'employé du magasin présent ce soir-là. "Ils étaient deux face à moi, capuchés et cagoulés, avec une arme à la main".

Toujours sous le choc plusieurs semaines après l'incident, il préfère rester anonyme. Les deux malfrats ont tiré un coup de feu à leur arrivée dans la supérette. "Je croyais que c'était une fausse arme, alors j'ai essayé de la prendre, raconte-t-il aujourd'hui. Un coup de feu a atterri devant mes pieds. Ils ont vidé la caisse." Les deux voyous ont pris la fuite, avec près de 500 euros. Quelques jours auparavant, c'est une pharmacie qui avait été braquée en plein centre-ville pour son fond de caisse. Une bijouterie aussi a été touchée à la même période dans la cité phocéenne.

"Aujourd'hui, les braquages ont lieu en plein jour"

Ces vols à main armée occupent pleinement les services d'enquête et de police du département, qui ont réussi à interpeller une dizaine d'individus ces dernières semaines. "Aujourd'hui, les braquages ont lieu en plein jour", décrypte David Brugère, commissaire divisionnaire et chef de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône. "C'est ce qui est relativement nouveau, on ne voit plus de braquages de fourgons comme avant, c'est désormais davantage du vol à main armée d'opportunité."

À l'approche des fêtes, les délits de ce type se multiplient. "Les commerçants font des stocks pour les fêtes de fin d'année", explique le commissaire Anthony, dans le reportage à retrouver en tête de cet article. "Il y a énormément de transactions commerciales, il y a de l'argent qui circule, donc les auteurs d'infractions sont attirés par cette manne financière." Chaque jour, les policiers patrouillent dans les rues commerçantes et dans les galeries marchantes.

À l'aide de renseignements recueillis sur le terrain, ce plan anti-hold-up sécurise les magasins, tout au long de leurs heures d'ouverture. "La dernière fois, on nous a volé un petit portefeuille, il fallait qu'on porte plainte, donc, avec mes collègues, ça nous rassure", expose Boston Afife, vendeur dans une boutique de Marseille. Dans les parkings, la vigilance est aussi de mise. Les policiers recommandent de cacher les achats de Noël dans le coffre, plutôt que de les laisser visibles et d'avoir une mauvaise surprise.