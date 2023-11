VIDÉO - Vols dans le vignoble du Cognac : la gendarmerie au secours des producteurs

Dans la région de Cognac, les vendanges sont terminées depuis longtemps. La saison de la distillation a maintenant commencé. Les producteurs, victimes de vols, ont noué un partenariat avec la gendarmerie pour protéger leurs nectars.

Le vignoble de Cognac s’étend sur plus de 80.000 hectares. Des exploitations sans clôtures, ni barrières, où l’on déplore régulièrement des vols de carburant, d’outils. Et parfois de matériels inattendus. "À trois heures du matin, ils sont venus me prendre 100 piquets de vigne. Ça coûte une dizaine d'euros pièce, ça fait des sommes", témoigne, dans la vidéo en tête de cet article, Philippe Joly, viticulteur au domaine du Clos Joly, à Jarnac.

Des viticulteurs aux négociants, personne n’est épargné par ces vols. Il y a quelques mois, dans la région, la fenêtre d'un local commercial a été fracturée. Les malfrats ont dérobé 27 bouteilles, pour un préjudice estimé à environ 15.000 euros.

Une filière qui pèse 30 milliards d'euros

Les vignes ne sont toutefois pas les seules cibles des délinquants. Les maisons qui distillent le cognac abritent des trésors derrière leurs murs. Dans chaque barrique vieillissent des centaines de litres d’eau-de-vie, dont la valeur peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Alors, pour se protéger, les professionnels de la filière ont noué un partenariat avec la gendarmerie. "On a eu des vols d'eau-de-vie. Ils viennent avec une pompe électrique, ils ont déjà chargé un contenant sur un camion et le pompe. C'est très rapide, et ils partent dans la foulée", détaille le chef d'escadron Jean-Marc Gagé, commandant de la compagnie de gendarmerie de Cognac.

Installation de caméras, systèmes de fermeture... Rien n’est laissé au hasard. "On a amélioré les contrôles d'accès, on évite d'avoir trop de clés, on a des badges avec le nom de la personne. On gère au lieu de subir", assure Laurent Moulis, directeur général de "Cognac Louis Royer".

Pour inciter les entreprises à davantage de vigilance, un site internet dédié a été mis en place pour les alerter dès qu’une menace apparaît. Trois ans après la mise en place de ce partenariat, les vols ont baissé de manière significative. De quoi soulager les 5.000 entreprises de la filière, poumon économique du département. Le vignoble charentais a généré un chiffre d'affaires de près de 4 milliards d'euros en 2022.