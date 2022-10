Vols de matériel agricole : les exploitants tentent de se protéger

Nicolas Contelly est éleveur de bovins. Il utilise son tracteur tous les jours. Mais le 15 juillet 2022, mauvaise surprise : les deux antennes GPS des tracteurs n'étaient plus sur les tracteurs. Au total, 15 000 euros de préjudices pour deux antennes et une console GPS, des outils indispensables pour guider le tracteur et gagner en productivité. Nicolas Contelly les a remplacés, mais il n'est plus question pour lui de les laisser sur le tracteur. Chaque soir, son matériel est rangé en lieu sûr.