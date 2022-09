Vols de matériels : un fléau pour les agriculteurs

Transformer son exploitation en quasi-forteresse, certains éleveurs y ont été contraints. C'est le cas de Yannick Goyer, exploitant agricole de la ferme-auberge La Touche à Tremblay. Au beau milieu de la nuit, on lui a volé une cinquantaine de canards. Depuis, il a fait installer des caméras de surveillance et des portails fermés à clé. Les forces de l'ordre le répètent aux agriculteurs : une exploitation est bien plus facile à cambrioler qu'une bijouterie ou une banque. Les voyous l'ont bien compris.