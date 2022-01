Vols de pots catalytiques : qu'est-ce que le rhodium, ce métal presque dix fois plus cher que l'or ?

Particulièrement résistant à la corrosion et de couleur blanc argenté, le rhodium est utilisé pour la chimie, comme catalyseur et comme élément chauffant, car il ne fond qu’à une chaleur supérieure à 1900°C, ou encore en bijouterie pour protéger l’argent contre l’oxydation et le noircissement. Dans l'industrie automobile, il est principalement utilisé dans la fabrication des catalyseurs d'échappements - ou pots catalytiques - car il permet de limiter l'émission de gaz polluants, notamment l'oxyde d'azote.

Et certains modèles de voitures sont plus visés que d'autres par les voleurs. "Tous les véhicules hybrides parce que leurs catalyseurs contiennent beaucoup plus de métaux précieux que les autres véhicules, du fait qu'ils doivent polluer beaucoup moins", explique Elliot Ayoun, garagiste dans le 12ᵉ arrondissement de Paris.