VIDÉO - Vols de voiture : la technologie au secours des conducteurs

Chaque année, en France, 130.000 voitures sont volées, soit une toutes les quatre minutes. Face à ce fléau, les constructeurs tentent de trouver la parade pour protéger les véhicules et les retrouver plus facilement. Ces mesures sont-elles efficaces ?

Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais la voiture de Jérémie Cattaneo, membre du blog Tesla, possède une caractéristique étonnante. Elle est quasiment impossible à voler. Elle est géolocalisable à tout moment et, de plus, bardée de caméras, comme tous les modèles du constructeur.

Il y a sept caméras au total qui, il y a dix mois, ont filmé l'intrusion d'un voleur dans son garage. Le voleur ne s'attaque finalement pas à la voiture. Le modèle et sa sécurité haute technologie l'ont peut-être refroidi. Mais il repart tout de même avec un butin. Les vidéos ont considérablement facilité le travail de la police.

De plus en plus de véhicules sont désormais connectés. Dans toutes les voitures fabriquées depuis 2020 en Europe, on trouve une carte SIM, c'est la loi. Chaque véhicule peut donc, en théorie, être géolocalisé, exactement comme un smartphone. Ce bond technologique a transformé le travail des enquêteurs, comme sur le Plateau Investigation Véhicule de la gendarmerie, un service, unique en Europe, qui traite les vols et les accidents.