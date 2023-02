VIDÉO - Vols de voitures : comment se prémunir face aux nouvelles techniques redoutables des malfrats ?

Or, seulement 5% des modèles les plus récents sont protégés contre ces vols électroniques, d'après une étude allemande de l'Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), une association spécialisée dans l'automobile. En guise d'exemple, pour s'emparer du modèle le plus volé en France en 2022, d'après le classement d'Auto Plus, la Toyota Rav4, il suffit d'acheter pour quelques milliers d'euros une sorte de passe-partout électronique.

Et du côté des malfrats, on ne manque pas d'ingéniosité. Ceux qui parviennent à ouvrir les voitures peuvent aller jusqu'à créer une nouvelle clé électronique pour en prendre le contrôle. "Vous allez donc pouvoir prendre une clé vierge, la rentrer dans le lecteur de carte. On va faire une programmation de clé, c'est une opération qui va prendre deux minutes. Et à partir de là, mon volant se déverrouille", démontre Martin Cibien, gérant de Clé-Oto, à Auxerre (Yonne).