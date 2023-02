Rétroviseurs, capots, phares : les pièces détachées des voitures ciblées par les voleurs

Des vols de pièces détachées qui sont de plus en plus nombreux. En France, ils ont augmenté de plus de 30% l'an dernier. Les hausses les plus fortes concernent les départements ruraux : la Nièvre, la Haute-Marne et le Haut-Rhin. En effet, les vols y ont doublé. Les pièces les plus prisées sont les phares, les capots, les rétroviseurs, mais aussi les pots catalytiques. Un automobiliste, interrogé dans la vidéo en tête de cet article, en a fait l'amère expérience le mois dernier. D'autres sont victimes de vols plus spectaculaires.