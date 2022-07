Vols sur les chantiers : le coup de gueule des professionnels

Et ce n'est pas la seule cible des voleurs sur les chantiers, l'acier, le fer, le bois... Tout coûte plus cher. Les malfrats dérobent même des fenêtres en aluminium. Leurs prix ont augmenté de 18 % en un an. Quant aux charpentes et tuiles en terre cuite, aussi recherchées, cette hausse est de 9%. L'appétit grandissant des voleurs, cet électricien en est victime au quotidien. La moitié de ses chantiers ont été cambriolés malgré les mesures mises en place. "D'abord, pour sécuriser les chantiers, on commence par limiter l'accès au sous-sol. Donc, on met tout de suite en place des portails automatiques", explique-t-il.