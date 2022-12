"Votre colis a été livré" : attention à cette arnaque qui prolifère avant Noël

Cet envoi massif de SMS peut entraîner une surfacturation jusqu’à 1500 euros. Pour l’association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), il existe plusieurs solutions pour ne pas se faire piéger.

"On ne clique pas sur ce lien, on essaye d’aller sur le compte du professionnel auprès duquel on a passé commande pour savoir si le colis est vraiment en cours de livraison", explique Olivier Gayraud. Même si vous avez fourni "involontairement" vos coordonnées bancaires à un site frauduleux, la banque n’est pas obligée de vous rembourser. Pour empêcher que les arnaqueurs puissent sévir, vous pouvez également transférer le SMS abusif au numéro 33700.