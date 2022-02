VIDÉO - "Vous faites l’objet d’une enquête" : attention aux fausses convocations judiciaires

L’arnaque fonctionne et le préjudice s’élève déjà à plus d’un million d’euros, rien qu’en France. Car tous les pays francophones sont visés. Et de nombreuses victimes ne se seraient pas déclarées, par ignorance de la supercherie ou par honte. Au moins trois personnes se seraient suicidés ces derniers mois à cause de ce chantage, rapporte Le Parisien.

Des victimes confondraient aussi avec la consommation de pornographie traditionnelle, explique un connaisseur du dossier dans les colonnes du quotidien. "Les gens ont eu surtout beaucoup peur de l’erreur judiciaire. Quand on leur dit que ça va être publié dans les médias, que ça va être publié sur les réseaux sociaux et que leur nom va être jeté en pâture, beaucoup de gens s’interrogent sur ce qui pourrait advenir de leur vie sociale si elles étaient montrées du doigt comme étant des pédophiles", poursuit Jean-Jacques Latour.