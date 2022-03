Yvan Colonna : nouvelle soirée de tension en Corse

Dans la journée de mercredi, un dialogue est improvisé par le chef de la sécurité. Pas d’entente possible, les affrontements ont redoublé d’intensité. La cause : l’utilisation de flash-balls. Ces méthodes sont dénoncées par les manifestants, mais aussi par le président de l’Assemblée de Corse, Gilles Simeoni. "C’est purement et simplement scandaleux. Il faut que les forces de l’ordre retrouvent la modération indispensable et arrêtent d’utiliser des armes dangereuses", explique-t-il.