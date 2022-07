Zoo d’Arcachon : le délicat transfert des animaux en danger

Pour d’autres, le transport était tout simplement impossible. Les rhinocéros pèsent 1,5 tonne. Les éléphants, eux, pèsent 6 tonnes. Restés sur place, ils sont hors de danger, pour le moment. Le nuage de fumée ne menace plus le zoo. Quant aux animaux évacués, par précaution, ils vont être envoyés dans 16 parcs zoologiques français. Ce mardi soir, l’équipe du zoo de La-Teste-de-Buch se dit soulagée mais triste : 8 primates sont morts à cause du stress et de la chaleur.