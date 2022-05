VIDÉOS - Testeur de vacances, chauffard à mobylette... Les 5 histoires étonnantes de la semaine du JT de TF1

Autre affaire, mêmes nuisances : un éleveur de l'Oise doit verser 102.000 euros de dommages et intérêts à des riverains qui se plaignent du bruit et des odeurs de ses bovidés. En cause, deux hangars construits en 2010 : les riverains se plaignent que les bovins se trouvent à 100 mètres de leurs habitations. L'éleveur est donc sommé par la justice de trouver "des solutions techniques" pour diminuer les nuisances. "J'ai fait des devis pour isoler phoniquement une partie du bâtiment et refaire la ventilation : il y en a pour 100.000 euros", se désole-t-il.