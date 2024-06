Tous les partis savent qu'ils n'ont que quelques jours pour se mettre en ordre de marche et nouer des alliances pour aborder, dans la meilleure position possible, le premier tour des législatives. Récit d'une journée de conciliabule et d'âpres négociations

