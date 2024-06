SCANDALE – Des agressions et des viols auraient été commis à Notre-Dame de Bétharram pendant plus de 30 ans. Des dizaines de témoignages accablent aujourd'hui l'un des établissements catholiques les plus réputés en France.

Source : Sept à huit

