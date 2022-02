Vidéosurveillance : des factures élevées pour les communes

Avez-vous l'impression d'être observé ? Si vous passez par le petit village d'Estrébœuf, il n'y a pas que les vaches qui vous suivront du regard. Dans ce hameau, il y a, depuis le mois dernier, treize caméras de surveillance pour 250 habitants. Soit une caméra pour vingt personnes. L'une des densités les plus fortes du pays, et cela a un prix. Presque 90 000 €, quasiment 20% du budget de cette petite commune. Mais le maire a reçu de gros coups de main. L'investissement coûte ici 87 947 €. Le département en paie 40%, la fédération départementale : 20%. Et le maire espère une aide supplémentaire de la région. Facture finale pour la commune : plus de 17 000 €.