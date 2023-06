Vienne : un joggeur découvre le corps sans vie d'une femme dans un champ

Il était parti faire son jogging et a fait une macabre découverte en chemin. Mardi matin, un homme a découvert le corps sans vie d'une femme sur la commune de Migné-Auxances (Vienne). "Suite à son transport sur les lieux, le magistrat du parquet a saisi la police judiciaire de Poitiers et requérait l’institut médico-légal de Poitiers, aux fins de procéder à la levée du corps et à son autopsie. Les premières investigations permettaient d’identifier la victime. Celle-ci, âgée de 47 ans, résidait sur la commune de Poitiers", indique Cyril Lacombe, procureur de la République de Poitiers ce jeudi à TF1info.