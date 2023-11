Ciarán : un salarié d'Enedis mobilisé après la tempête décède en Bretagne

Ciarán fait une nouvelle victime. Enedis a annoncé, dimanche 5 novembre, qu'un de ses salariés "mobilisé dans le cadre de la Force d'intervention rapide de l'électricité (FIRE) de Pont-Aven en Bretagne" était décédé dans un accident. Dans un communiqué, l'entreprise précise avoir appris le décès de son employé samedi soir et que "les circonstances précises de cet accident ne sont pas encore connues".

Selon une source gendarmerie à TF1/LCI, la victime, âgée d'une quarantaine d'années, se serait électrocutée alors qu'elle manipulait un câble électrique. En arrêt cardio-respiratoire, l'homme n'a pas pu être réanimé et est décédé des suites de ses blessures aux alentours de 21h30. Ses collègues présents sur place ont été pris en charge et une enquête a été ouverte. "Un temps de recueillement sera observé au moment de la prise de travail dimanche pour nos 3400 salariés et intervenants d’entreprises partenaires qui sont mobilisés sur le terrain pour faire face aux dégâts des tempêtes Ciaran et Domingos, ainsi que pour l’ensemble des salariés lundi matin", précise encore Enedis.