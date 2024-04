Vigipirate renforcé : une "tentative de passage à l'acte" déjouée pendant le week-end de Pâques

Ce mercredi, la porte-parole du gouvernement a révélé qu'une "tentative de passage à l'acte avait été déjouée", au cours de ce week-end pascal. À l'issue du Conseil des ministres, Prisca Thevenot n'a pas donné plus de détails. Le niveau de vigilance est au maximum en France depuis le 24 mars.

Une "tentative de passage à l'acte" a été déjouée pendant le week-end de Pâques grâce à la "mobilisation" des forces de l'ordre renforcée en France à la suite de l'attentat jihadiste de Moscou, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement. "Ce passage à l'acte a été évité le week-end dernier", a déclaré Prisca Thevenot devant la presse à l'issue du Conseil des ministres, sans plus de précisions, et renvoyant ver le ministère de l'Intérieur.

À la suite d'un Conseil de défense et de sécurité nationale réuni à l’Elysée le 24 mars, deux jours après l'attentat commis au Crocus City Hall près de Moscou, et "compte tenu de la revendication de l’attentat par l’État islamique et des menaces qui pèsent sur le pays" indiquait le ministère de l'Intérieur, le dispositif Vigipirate est depuis réévalué à son niveau le plus élevé : "urgence attentat".