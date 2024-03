Vigipirate, un dispositif "ininterrompu depuis 1995" en France ?

Sur décision du Premier ministre, le niveau du plan Vigipirate a été rehaussé. Une forme d'état d'alerte permanent, déplorent en ligne certains observateurs, assurant que ce dispositif est activé en continu depuis 1995. C'est en effet le cas, même si les degrés de vigilance ont évolué à travers les époques.

Au lendemain du rehaussement du plan Vigipirate annoncé par Gabriel Attal, certains internautes affichent leur perplexité. L'efficacité de ce dispositif est mise en doute, alors même qu'il est depuis longtemps entré dans les habitudes. Si l'on en croit certains messages, les Français de moins de 30 ans ont presque tous vécu avec un plan Vigipirate actif depuis leur naissance. En effet, lit-on sur les réseaux sociaux, ce dernier "est ininterrompu depuis 1995".

Maintenu plus de 10.000 jours en continu

Le 7 septembre 1995, le plan Vigipirate a été activé suite à l'explosion d'une voiture piégée devant une école juive de Villeurbanne dans le Rhône. À partir de cette date, le dispositif a toujours été poursuivi (et plusieurs fois renforcé) sans jamais être levé. Il faut rappeler que les années 1995 et 1996 ont été marquées par une série d'attentats en France, visant notamment les transports en commun d'Île-de-France.

C'est dans ce contexte de tensions que les autorités de l'époque avaient décidé de réactiver Vigipirate, dont la dernière utilisation remontait à janvier 1991, quelques mois après le déclenchement de la Guerre du Golfe. À l'époque, le plan avait été déployé durant un peu plus de quatre mois.

À l'origine, Vigipirate est l'héritier de dispositifs plus anciens. Balises, le magazine de la Bibliothèque publique d’information, souligne que "les premières instructions interministérielles relatives à la mise en œuvre des mesures de vigilance en cas de menaces d’agressions terroristes datent du 7 février 1978". Il faut toutefois attendre 1981 pour que les plans "Pirate", acronyme de "protection des installations contre les risques d’attentats terroriste à l’explosif" voient le jour. Au fil du temps, ils vont s'enrichir d'une dimension de vigilance et prendre leur nom actuel : Vigipirate.

Les dépêches de l'Agence France Presse (AFP) témoignent de l'arrivée du terme Vigipirate dans le lexique des autorités : sa première occurrence remonte ainsi au 10 janvier 1991, en pleine Guerre du Golfe. Au cours des années qui vont suivre, le niveau de vigilance va être progressivement relevé puis abaissé, mais jamais le plan ne sera levé. À date, cela fait précisément 10.427 jours que Vigipirate est actif en France.

Des variations et des évolutions

Depuis sa création, le plan Vigipirate a connu plusieurs transformations. En 1996, l'AFP notait que "selon le degré de menace, différentes phases" se voyaient "mises en œuvre", synonymes de déploiements de moyens plus ou moins importants. Il a fallu attendre 2003 pour que soit instauré un code couleur : du blanc (correspondant à une vigilance minimale), au rouge "écarlate", 4ᵉ et dernier échelon prévu en cas de "menace certaine" pour "prévenir des attentats majeurs".

En 2016, France Info rappelait que l'alerte rouge (3ᵉ des quatre niveaux) avait été déclenchée "pour la première fois après les attentats de Madrid, le 12 mars 2004". Le dernier niveau, "écarlate", ayant quant à lui été "activé pour la première fois après les tueries de Mohammed Merah, à Toulouse en mars 2012".

Face – notamment – à la persistance de niveaux d'alerte très élevés en France, le plan Vigipirate a été réformé. Terminés les codes couleurs, qui ont disparu en 2014 au profit de deux niveaux distincts. Le système actuel, qui comporte trois niveaux, a été instauré peu après, en 2016. Il se décompose comme suit.

Depuis 2014, les niveaux du plan Vigipirate ne sont plus désignés par des codes couleurs. - Préfecture de l'Isère

Si le plan Vigipirate fut, à l'origine, mise au point dans l'optique de pouvoir être levé puis réactivé en cas de besoin, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a déjà plus de dix ans, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale expliquait qu'à partir de 2007, Vigipirate a évolué. Il a été pensé à partir d'un postulat simple, actant que "la menace terroriste doit désormais être considérée comme permanente". Dès lors, le plan est devenu pérenne, uniquement sujet à des évolutions du degré de vigilance.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.