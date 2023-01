Vignettes Crit'Air : les arnaques en hausse, alerte la police

La vignette Crit'Air, qui coûte 3,72 euros, "ne peut s'obtenir que sur le site du gouvernement et il n'est jamais question de demander de quelconques coordonnées bancaires", rappelle le commissaire. Actuellement, 11 agglomérations ont mis en place des zones à faibles émissions (ZFE) obligeant à s'acquitter d'une vignette : Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Reims et Saint-Étienne. D'ici à 2025, en vertu de la loi Climat, les 43 métropoles de plus de 150.000 habitants devront mettre en œuvre une ZFE, sous réserve de dérogations dans quelques cas.