Fillette morte noyée dans sa poussette : trois personnes, dont la mère, poursuivies pour homicide involontaire

La fête avait viré à la tragédie à ma mi-août, dans ce petit village des Hautes-Pyrénées qui ne compte qu'une centaine d'habitants. Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août, vers 2 heures du matin à Villembits, alors que plusieurs participants s'amusaient encore, une mère de famille a voulu se promener avec sa fille en poussette pour l'endormir.

Au cours de cette promenade nocturne, la maman a trébuché avant de tomber dans Le Bouès, ruisseau du village, avec sa fillette de 2 ans attachée dans la poussette. La maman a tenté en vain de l'en sortir, avant de donner l'alerte. Plusieurs personnes étaient finalement parvenues à extraire l'enfant de l'eau.

Transportée inanimée à l'hôpital de Pau, elle y était décédée le lendemain. Le soir des faits, la mère de l'enfant, très choquée, avait été transportée à l'hôpital de Lannemezan par les pompiers.

Un mois et demi après le drame, Bérengère Prud’homme, procureure de la République de Tarbes annonce que l'enquête est désormais terminée et que trois personnes sont poursuivies dans cette affaire pour "homicide involontaire" : le président du comité des fêtes du village, le maire, et la mère de l'enfant.