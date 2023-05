Villeneuve-d'Ascq : quatre morts dont trois policiers dans un accident de la route

Parmi les trois policiers tués, l'on compte deux hommes et une femme, a indiqué une source proche du dossier à TF1. Ils se rendaient du centre hospitalier Dron, de Tourcoing, à celui de Lille, avec à bord une jeune fille de 16 ans qui devait être examinée dans le cadre d'une affaire de viol, toujours selon cette source. Une voiture serait a priori arrivée en contresens, provoquant un choc frontal avec le véhicule des policiers. Le conducteur de ce véhicule est décédé, et un passager qui se trouvait à l'intérieur est en urgence absolue, tout comme l'adolescente que transportait la voiture de police. Un bilan confirmé par la préfecture, qui précise qu'une "enquête déterminera les causes de l'accident".