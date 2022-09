Villetaneuse : une mère et sa fille blessées après une altercation avec des dealers

Âgée de 36 ans, elle s'écroule et reçoit dans la foulée des coups pieds et de poings. Puis des coups de couteau, au niveau de l'épaule et des fesses. Sa fille de 14 ans est également frappée et victime de coups de couteau aux fesses. Selon nos informations, les deux victimes ont été transportées à l'hôpital, sans pronostics vitaux engagés.

Toujours selon nos informations, cette agression s'inscrit dans un contexte de tensions entre cette famille et les dealers du quartier. La mère aurait refusé d'appliquer la loi du silence qui règne sur place. Selon une source proche de l'enquête, elle s'était "vivement opposée verbalement" aux guetteurs.