Viol avec tortures à Cherbourg : le père de Mégane déplore "l'absence de soutien" du gouvernement

Elle "continue d'avancer vers le chemin de la guérison même lorsque les choses deviennent difficiles". Un mois et demi après avoir été violée et torturée à Cherbourg, début août, l'état de santé de Mégane "s'améliore tout doucement mais reste tout de même préoccupant", indique ce vendredi Ludovic Loir, son père, dans un communiqué. Dans cette lettre, ce dernier remercie "les professionnels de la santé" et " le grand public" pour leur "soutien intensif" depuis le début de l'affaire.