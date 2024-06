Deux nouvelles manifestations sont annoncées, au lendemain d'une première mercredi soir à Paris, après le viol d'une mineure d'origine juive à Courbevoie. Plusieurs associations, dont SOS Racisme, appellent au rassemblement ce soir place de la Bastille. Une autre manifestation est prévue vendredi demain sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Courbevoie.

Au lendemain d'une première manifestation qui a rassemblé des centaines de personnes sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, parmi lesquelles le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, des élus, le président du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) Yonathan Arfi ou encore l'imam de Drancy Hassen Chalghoumi, deux nouveaux rassemblements sont annoncés dans les prochaines heures contre l'antisémitisme après le viol et les violences dénoncés par une jeune fille juive de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine).

Le premier, organisé par SOS Racisme, la Fondation des Femmes, Les Guerrières de la paix, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP ou encore Osez le féminisme est prévu ce jeudi soir à partir de 18h30 sur la place de la Bastille. Le PS et le PCF ont appelé à se joindre au mouvement. Le second aura lieu demain sur le parvis de l'hôtel de Ville de Courbevoie à 11 heures.

"Refus de toutes les haines"

"Profondément attaché-es au refus de toutes les haines qui frappent les personnes en raison de leurs origines, religions, genres ou orientations sexuelles", estime SOS Racisme dans un communiqué commun aux différentes associations et publié sur les réseaux sociaux. "Nous appelons à un rassemblement aujourd'hui à 18 h 30 place de la Bastille pour dénoncer l'antisémitisme et les violences sexistes et sexuelles".

Cet acte "intervient alors même que, depuis le 7 octobre (date de l'attaque du Hamas lancée contre Israël, ndlr), notre pays est confronté à une forte augmentation des actes motivés par la haine des Juif.ves", ajoute l'association emblématique de la lutte contre le racisme. "Il en va de nos valeurs féministes et antiracistes fondamentales, fondements de la société à laquelle nous aspirons", conclut SOS Racisme.

L'appel à manifester sur la place de la Bastille a été reposté sur X par de nombreuses personnalités, politiques parmi lesquelles Clémentine Autain, candidate pour la Nouvelle Union populaire dans la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts et plusieurs personnalités politiques du Nouveau Front populaire.

"Rassemblement républicain"

Par ailleurs, "face à l'émoi" suscité par le viol et l'agression de la jeune adolescente, Jacques Kossowski, maire de Courbevoie, "appelle au calme et organise un rassemblement républicain ce vendredi 21 juin à 11h devant l'hôtel de ville, en présence du président du Crif, Yonathan Arfi".

"La jeune victime a osé sortir du silence malgré un chantage et des menaces de mort proférées à son encontre. Son courage doit être salué. Jacques Kossowski apporte son soutien inconditionnel à cette adolescente et se tient à disposition de sa famille", ajoute l'élu qui dénonce un "viol", "perpétré dans une volonté antisémite par des adolescents".

L'élu "appelle" par ailleurs "la justice à faire preuve d'une sévérité exemplaire pour que ce genre de comportement ne prospère pas". Il redit sa confiance "dans nos institutions, la police et le système judiciaire."