Fillette retrouvée morte à Sedan : le mis en cause, père de six enfants, connaissait la victime

L'autopsie de la victime pratiquée ce vendredi matin a confirmé ce que les enquêteurs supposaient : "la fillette a été frappée à de nombreuses reprises au visage, ces coups ayant entraîné la mort et également le fait qu'elle a été violée dans des circonstances particulièrement difficiles". Le magistrat a précisé que l'on ne savait pas encore si l'enfant était morte suite à des coups portés ou à l'aide d'un objet contondant.

Interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés, le mis en cause les a tout de suite contestés mais a fini par évoluer dans ces déclarations. Aux enquêteurs, le quinquagénaire a expliqué que le jour des faits, mardi dernier, il avait "offert un verre d'eau à la fillette et qu'en partant, elle [était] tombée dans l'escalier". Selon lui, elle s'est alors blessée très gravement dans cette chute au point d'en mourir et que, ne sachant pas que faire du corps, il l'avait transporté dans la cave et l'avait recouverte de draps. S'il reconnaît avoir violé la fillette, "il ne reconnaît absolument pas le meurtre", a indiqué le procureur.