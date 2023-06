Mort de Nahel : les forces de l'ordre se préparent à une troisième nuit de tensions

"Ça va s'arrêter !" Après deux nuits de violences urbaines qui ont éclaté dans les quartiers populaires, en réaction à la mort de Nahel, 17 ans, tué lors d'un contrôle de police à Nanterre, mardi 27 juin, l'exécutif déploie les grands moyens. "Nous avons à nouveau mobilisé extrêmement fortement le ministère de l'Intérieur pour que la réponse de l'État soit ferme", a assuré Gérald Darmanin, qui a dit vouloir "rétablir l'ordre républicain", lors d'un déplacement à Mons-en-Barœul, dans le Nord, où la mairie et le poste de police municipale ont été incendiés, dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin.

"Attaquer les écoles, incendier un centre social, incendier une mairie n'a rien à voir avec ces histoires de Nanterre", a dénoncé "le premier flic de France". Un total de 40.000 policiers et gendarmes, dont 5000 à Paris et en proche banlieue, seront ainsi mobilisés, jeudi 29 juin, pour faire face à d'éventuels débordements. C'est "quatre fois plus" que les effectifs déployés la nuit dernière où "9000" forces de l'ordre étaient engagées, dont 2000 sur la "plaque parisienne", a-t-il annoncé.