Violences au Stade de France : six hommes jugés en comparution immédiate ce mardi à Bobigny

Le parquet de Bobigny a détaillé ce mardi les faits reprochés aux prévenus. Le premier individu, âgé de 25 ans, sera jugé pour "un vol violence de montre au préjudice d'une victime mexicaine venue assister au match".

Le deuxième est âgé de 34 ans. Il comparait pour un "vol avec violence d'un collier au préjudice d'une victime britannique". "Il est également poursuivi pour avoir mordu le bras de l'ami de la victime qui tentait de l'intercepter. En garde à vue, il a porté un coup de poing à un policier qui, en essayant de le parer avec sa main, s'est blessé. Ce dernier s'est vu fixer une ITT de 21 jours", détaille le parquet.

Le troisième, 24 ans, comparait pour un "vol en réunion de téléphone portable, sur les quais de la ligne 13 du métro, au préjudice d'une victime britannique qui quittait le match". Le second auteur de ces faits n'a n'a pu être interpellé, fait savoir le parquet.

Enfin, trois individus âgés de 21 ans, 26 ans et 39 ans, seront jugés pour plusieurs faits de vol en réunion de téléphones portables. Deux victimes britanniques ont été identifiées et ont déposé plainte. "Quatorze téléphones portables dérobés à des victimes non identifiables (téléphones éteints, absence de plainte, IMEI (International Mobile Equipment Identity, un numéro qui permet d'identifier de manière unique chacun des terminaux de téléphonie mobile, ndlr) ne permettant pas de remonter aux propriétaires ont été retrouvés au cours de la perquisition."

Tous ont la possibilité de demander un renvoi pour préparer leur défense.