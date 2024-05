Violences chez les jeunes : Nice opte à son tour pour un couvre-feu pour les moins de 13 ans

Nice impose à partir de ce 1ᵉʳ mai un couvre-feu pour les moins de 13 ans. La ville dirigée par Christian Estrosi (Horizons) imite plusieurs autres municipalités, qui ont décidé de mesures similaires ces dernières semaines. Il s'agit de lutter contre la délinquance des mineurs.

Imitant une série d'autres municipalités, la ville de Nice a mis en place un arrêté imposant un couvre-feu aux mineurs de moins de 13 ans. Il est entré en vigueur ce mercredi, au nom de la lutte contre la délinquance. Ce couvre-feu est introduit de 23 heures à 6 heures du matin, "sur la période estivale et sur l'ensemble des points d'attroupement", a fait savoir le maire Christian Estrosi (Horizons) dans un communiqué.

Du "bon sens" selon la municipalité

L'arrêté mentionne plusieurs quartiers, dont le centre-ville Vieux-Nice. Il souligne que "la mise en cause de mineurs dans des faits de délinquance en qualité de victimes ou bien d'auteurs ne faiblit pas" en 2024. Dans le quartier des Moulins, "en proie à un trafic de stupéfiants endémique (...) avec des mineurs souvent embrigadés par des adultes en qualité de guetteurs ou de vendeurs", le couvre-feu concerne les mineurs de moins de 16 ans, stipule le document.

Christian Estrosi souligne le fait que "l'affluence touristique engendre des regroupements importants", fréquemment synonymes de multiplication des "comportements déviants" et n'épargnant pas les mineurs. "Le fait qu'un enfant de moins de 13 ans soit chez ses parents la nuit ne devrait pas être le fruit de la volonté d'un maire. Ça devrait être le fait du bon sens des parents et de la loi. Comme le bon sens et la responsabilité des parents font parfois défaut et que la loi n'a pas le courage de s'en saisir, je prends mes responsabilités", expliquait le maire de Nice la semaine passée, justifiant la mise en place d'une telle mesure.

Dans les rangs de l'opposition écologiste niçoise, on estime que ce couvre-feu "relève davantage de la politique de façade". L'élue Juliette Chesnel-Le Roux reproche par ailleurs à Christian Estrosi un "rabotage des budgets école et logement". Ce n'est en tout cas pas la première fois qu'un tel couvre-feu est institué à Nice. Un précédent avait été décidé à partir de 2009, mais il avait été abandonné lors de l'épidémie de Covid en 2020.

Les villes de Béziers (Hérault), dirigée par Robert Ménard, proche de l'extrême droite, et des Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) ont adopté la semaine dernière une mesure analogue. Un couvre-feu pour les mineurs est également en vigueur en Guadeloupe, dans la ville de Pointe-à-Pitre. Et ce pour une durée d'un mois "renouvelable".