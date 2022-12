Violences conjugales : Adrien Quatennens condamné à 4 mois de prison avec sursis

Son avocate, Me Jade Dousselin, avait affirmé que deux faits avaient été retenus par le parquet : une gifle infligée à sa femme "il y a plus d'un an" dans un contexte "d'agressivité mutuelle", ainsi que des SMS envoyés après la séparation du couple et "dont l'absence de caractère malveillant" a "été reconnue". Il devra également verser 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Et l'avocate d'ajouter : "Le sentiment de Mr Quatennens aujourd'hui - c'est ce qu'a indiqué Mme le procureur de la République -, est que cette peine de quatre mois avec sursis est un avertissement solennel, celui d'un homme dont on sait qu'il ne reviendra pas devant la justice, dont on sait qui il est, dont on sait que ce n'est pas violent dans son couple".

Pour Me Jade Dousselin, il s'agit d'un "avertissement solennel qui ne l'empêche pas - aucune décision n'a été prise en ce sens - de pouvoir réintégrer l'Assemblée et poursuivre son mandat électif".