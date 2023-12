Violences conjugales : des étudiants de Sciences Po Paris bloquent le campus pour demander la démission du directeur

Les locaux de Sciences Po Paris ont été bloqués ce jeudi par des dizaines d’étudiants réclamant la démission de leur directeur. Quelques jours plus tôt, Mathias Vicherat et sa compagne ont été placés en garde à vue pour des faits de violences conjugales.

La célèbre école de Sciences Po Paris, dont le directeur a été mis en cause pour des violences conjugales, est occupée par une quarantaine d’étudiants ce jeudi 7 décembre. Et ce, depuis la veille au soir, après qu’une assemblée générale a décidé de demander la suspension de Mathias Vicherat et à terme, sa démission.

"Sciences Po paradis de l'immunité"

Ce jeudi matin, des banderoles, dont l’une dénonçait sur la façade de la rue Saint-Guillaume les "agresseurs protégés, victimes délaissées, Sciences Po paradis de l'impunité", ont été installées. L’entrée principale a été barricadée par ces étudiants, qui demandent donc à Mathias Vicherat de quitter la direction de l’école.

Ce dernier, ainsi que son ex-compagne Anissa Bonnefont, ont été placés en garde à vue dimanche 3 décembre en s’accusant tous deux de violences conjugales puis ont été remis en liberté le lendemain. Aucune plainte n’a été déposée, mais une enquête préliminaire a été ordonnée par le parquet de Paris. Si la direction de Sciences Po Paris a écrit aux membres de l’école dès mardi pour partager leur "émotion" et leur promettre de les "rencontrer très prochainement", cela n’a pas calmé la colère provoquée par cette affaire judiciaire. "Nous demandons la démission de Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po Paris, accusé de violences conjugales. Nous vous attendons à 9h en face du campus pour une manifestation de soutien.", a tweeté Attac Sciences Po Paris.

Les campus de Reims et de Poitiers ont également été bloqués en solidarité, selon la branche étudiante d’Attac. Le prédécesseur de Mathias Vichat, Frédéric Mion, a déjà dû quitter ses fonctions en février 2021 après les accusations d’inceste visant son collègue, Olivier Duhamel, et qu’il avait passés sous silence. L’affaire a alors déclenché une véritable vague "metoo" au sein de l’école et dans les campus installés dans d’autres villes.