Violences conjugales : 400.000 interventions des policiers et gendarmes en 2022

En 2021, derniers chiffres révélés par les autorités, les services de sécurité avaient enregistré 208.000 victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une augmentation de 21% par rapport à 2020. Ce nombre d’enregistrements avait pratiquement doublé depuis 2016, "dans un contexte de libération de la parole et d’amélioration des conditions d’accueil des victimes par les services de police et de gendarmerie", selon le ministère de l'Intérieur.

Ainsi, la part des faits anciens (commis avant leur année d’enregistrement) était alors passée de 18% en 2016 à 28% en 2021.

Comme les années précédentes, il s’agissait essentiellement de violences physiques, et la grande majorité des victimes étaient des femmes (87%). La Guyane, la Seine-Saint-Denis, le Nord, la Réunion, le Pas-de-Calais et le Lot-et-Garonne étaient les départements où le nombre de femmes victimes enregistrées pour 1000 habitantes était le plus élevé. 89% des mis en cause enregistrés en 2021 pour violences conjugales étaient des hommes.