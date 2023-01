Violences conjugales : "J'ai pu voir une violence plus cachée commise par des hommes extrêmement bien installés socialement"

Durant ces quatre ans d'enquête sur le terrain, avez-vous perçu une prise de conscience croissante ?

Les hommes que j'ai interrogés sont beaucoup dans le déni. Certains refusent même de prononcer ces mots : 'j'ai battu ma femme' alors que toutes les preuves les accablent. Ils sentent que ce n'est pas quelque chose dont ils peuvent se vanter, ce qui n'était pas le cas il y a encore 40 ou 50 ans - où presque personne ne s'offusquait qu'un homme batte sa femme parce qu'elle avait mal fait ci ou mal fait ça. Ce déni est aussi dû au fait qu'ils ont bien conscience que cette norme, qui autorisait le chef de famille à avoir autorité sur tout le monde, femme et enfants, n'est plus possible. On a une société qui évolue même si on aimerait que ça aille plus vite. Par ailleurs, depuis le mouvement MeToo, les hommes ont aujourd'hui une réaction de défense, car le message qui est véhiculé dans le monde entier les dépasse. Ce qui pousse certains à renverser les choses et à dire que les femmes ont maintenant le pouvoir et que la justice est dans leurs mains.