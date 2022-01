Violences conjugales : les plaintes et les poursuites judiciaires sont-elles "systématiques" ?

Concentrons-nous maintenant sur la suite des propos de Gérald Darmanin et partons du principe qu’une plainte pour violences a été déposée. Cette procédure n’entraine pas obligatoirement un placement en garde-à-vue, comme le laisse entendre le ministre de l’Intérieur. "Il faut déjà convoquer le mari. À l’issue de l’audition, l’officier de police judiciaire (OPJ), en lien avec le parquet, valide ou non le placement en garde à vue", abonde Jacob Denis. Dans un rapport de 2019 sur les "homicides conjugaux", l’Inspection générale de la Justice (IGJ) constate même que "le placement en garde à vue du mis en cause reste exceptionnel". Concrètement, cela s’est produit dans un dossier sur 88 dossiers jugés, concernant des féminicides commis en 2015 et 2016 et consultés par l’IGJ.

En aucun cas, les gardes-à-vue ne sont systématiques malgré les "demandes" du ministre de la Justice. Et les poursuites judiciaires sont tout aussi rares. Dans le détail, 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées par le parquet, rapporte encore l’IGJ, pour qui "les investigations insuffisamment approfondies empêchent de donner une réponse pénale efficiente". Parmi les 21 plaintes comptabilisées dans ce rapport, "seules deux ont reçu un commencement de réponse pénale avec un classement après rappel à la loi".